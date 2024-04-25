У Росії сталася істерика через слова спікера парламенту Вірменії про Україну

У Москві жаліються на "русофобію" у владі Вірменії.

У Росії розлютилися через заяву спікера парламенту Вірменії Алена Симоняна, який підтримав територіальну цілісність України, Молдови, Грузії, Кіпру та всіх країн.

Про це інформує APA.

Під час виступу на конференції голів парламентів держав Євросоюзу Симонян заявив, що "в центрі уваги конференції — питання вторгнення Росії в Україну та близькосхідний конфлікт", він хотів би підтвердити, що Вірменія "рішуче захищає територіальну цілісність України, а також Молдови, Грузії, Кіпру та всіх країн".

Крім того, він заявив, що Росія організовує кампанію погроз і дезінформації.

"Викликає заклопотаність, що багато посадових осіб російського уряду наважуються диктувати інтереси Вірменії та говорити від імені вірменського народу. Яскравий приклад сказаного — гібридна атака Росії та Азербайджану на Вірменію, пов'язана з тристоронньою зустріччю, яка відбулася 5 квітня в Брюсселі й у якій брали участь прем'єр-міністр Вірменії, голова Єврокомісії та держсекретар США", - зазначив Симонян.

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що своїми висловлюваннями Симонян "перейшов усі червоні лінії".

"Хотілося б поставити колезі, голові парламенту Вірменії запитання: від чийого імені він озвучував такі сюжети? Точно не від імені вірменського народу, з яким Росію пов'язує вікова дружба. Ми не можемо залишити без уваги такого роду русофобські виступи", - сказала вона.

Матвієнко також доручила сенаторам підготувати й направити до парламенту Вірменії запит у зв'язку з "антиросійськими" заявами спікера вірменського парламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль може готувати гібридну війну проти Вірменії.

Крім того, ми раніше інформували, що російські так звані "миротворці" почали виходити із Карабаху.

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