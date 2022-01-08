У Росії сталася пожежа в пансіонаті для людей похилого віку, є загиблі

У Росії сталася пожежа в пансіонаті для людей похилого віку, є загиблі

Попередня причина пожежі – коротке замикання електропроводки.

У російському Кемерові сталася пожежа в пансіонаті для людей похилого віку, загинули чотири людини.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Пожежа в пансіонаті "Золоте століття" в Кемерові сталася, ймовірно, через коротке замикання електропроводки.

У будівлі в момент пожежі було близько 48 людей. Їх спочатку евакуювали, а після ліквідації загоряння та провітрювання люди повернулися до будівлі.

До приїзду рятувальників людей евакуювали співробітники, але в ніч їх чергували лише двоє людей. Загиблі — троє чоловіків та одна жінка, які всі лежать.

Пожежа в пансіонаті для людей похилого віку "Золоте століття" сталася в ніч на суботу, 8 січня. Як зазначала пресслужба МНС РФ, горіли особисті речі на площі десять квадратних метрів.

Нагадаємо, перевірки приватних "пансіонатів" для літніх людей розпочалися по всій Україні після того, як у Харкові 21 січня у приватному притулку для літніх людей виникла пожежа. У вогні загинули 15 мешканців та ще п'ятьох госпіталізували. У пансіонаті доглядали людей із хворобами Альцгеймера, Паркінсона та тими, хто переніс інсульти. На момент пожежі там, за офіційною інформацією, перебували 33 особи. Відомо, що заклад працював нелегально.

Прокуратура з поліцією затримала чотирьох людей у справі про трагедію: власник будівлі, адміністратор пансіонату, орендар та його дружина. Наразі правоохоронці перевіряють кілька версій пожежі. Це підпал, необережне поводження з вогнем у побуті та замикання електромережі.

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