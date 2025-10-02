- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 439
- Час на прочитання
- 2 хв
У Росії сталися вибухи та пожежа на великому хімзаводі: фото
На підприємстві, яке випускає продукцію для виготовлення вибухівки, підтвердили факт інциденту, але не повідомили, що стало його причиною.
Увечері в четвер, 2 жовтня, у Пермському краї РФ після двох потужних вибухів сталася пожежа на хімзаводі «Азот», який є найбільшим виробником азотних добрив у Росії. Підприємство випускає аміак, карбамід та аміачну селітру, які застосовуються також у виробництві вибухових речовин.
Про це повідомляє Telegram-канал Astra.
На підприємстві підтвердили факт інциденту, але не повідомили, що стало його причиною.
В офіційному повідомленні йдеться про те, що у філії «Азот» АТ «ОХК „Уралхім“ сталася „короткочасна зупинка технологічного циклу“.
«Постраждалих немає. Загроз екологічної ситуації немає. Наразі завод працює у штатному режимі», — йдеться у повідомленні.
Місцеві Telegram-канали з посиланням на МНС Росії повідомили, що причиною міг стати вибух холодильної установки в одному із цехів.
Загрози БПЛА у Березниках, де розташований завод, оголошено не було.
Хімзавод розташований за 1 700 км від кордону України.
Завод «Азот» є найбільшим виробником азотних добрив у Росії та єдиним постачальником низки хімічних продуктів: вищих аліфатичних амінів, натрієвої селітри та кристалічного нітриту натрію.
Він випускає аміак, карбамід та аміачну селітру, які мають подвійне призначення — використовуються у сільському господарстві та при виробництві вибухових речовин.
2024 року підприємство звітувало про рекордні обсяги виробництва — понад 2,3 млн тонн продукції.
Нагадаємо, нещодавно українські Сили оборони атакували ракетами Карачевський завод «Електродеталь» у Брянській області РФ, що виготовляє продукцію для військових потреб. Внаслідок атаки сталися вибухи, зафіксовано пожежу на території об’єкта.