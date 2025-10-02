ТСН у соціальних мережах

Світ
439
2 хв

У Росії сталися вибухи та пожежа на великому хімзаводі: фото

На підприємстві, яке випускає продукцію для виготовлення вибухівки, підтвердили факт інциденту, але не повідомили, що стало його причиною.

Богдан Скаврон
Пожежа на хімзаводі в Росії

Пожежа на хімзаводі в Росії / © із соцмереж

Увечері в четвер, 2 жовтня, у Пермському краї РФ після двох потужних вибухів сталася пожежа на хімзаводі «Азот», який є найбільшим виробником азотних добрив у Росії. Підприємство випускає аміак, карбамід та аміачну селітру, які застосовуються також у виробництві вибухових речовин.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

На підприємстві підтвердили факт інциденту, але не повідомили, що стало його причиною.

В офіційному повідомленні йдеться про те, що у філії «Азот» АТ «ОХК „Уралхім“ сталася „короткочасна зупинка технологічного циклу“.

«Постраждалих немає. Загроз екологічної ситуації немає. Наразі завод працює у штатному режимі», — йдеться у повідомленні.

Місцеві Telegram-канали з посиланням на МНС Росії повідомили, що причиною міг стати вибух холодильної установки в одному із цехів.

Загрози БПЛА у Березниках, де розташований завод, оголошено не було.

Хімзавод розташований за 1 700 км від кордону України.

Завод «Азот» є найбільшим виробником азотних добрив у Росії та єдиним постачальником низки хімічних продуктів: вищих аліфатичних амінів, натрієвої селітри та кристалічного нітриту натрію.

Він випускає аміак, карбамід та аміачну селітру, які мають подвійне призначення — використовуються у сільському господарстві та при виробництві вибухових речовин.

2024 року підприємство звітувало про рекордні обсяги виробництва — понад 2,3 млн тонн продукції.

Нагадаємо, нещодавно українські Сили оборони атакували ракетами Карачевський завод «Електродеталь» у Брянській області РФ, що виготовляє продукцію для військових потреб. Внаслідок атаки сталися вибухи, зафіксовано пожежу на території об’єкта.

439
