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У Росії стартували масштабні військові навчання зі знищення "умовного противника"

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У Росії стартували масштабні військові навчання зі знищення "умовного противника"

Ілюстрація / Associated Press

Це перший етап навчань.

У Росії в Новосибірській області стартували навчання з комплексами протиповітряної оборони С-400 "Тріумф". До них залучили до 600 військових та понад 100 одиниць техніки.

Про це повідомили у пресслужбі Центрального військового округу Міноборони. 

Військовослужбовці, як кажуть у силовому відомстві РФ, розпочали відпрацювання навчально-бойових завдань щодо виявлення та знищення нібито умовного супротивника.

"Після прибуття до нового позиційного району, військовослужбовці зробили підготовку вогневих позицій, їхнє маскування та організували оборону комплексів С-400. Завдання з прикриття позицій ракетних комплексів забезпечили бойові розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С". Далі бойові розрахунки С-400 "Тріумф" під час моніторингу повітряного простору виявили, розпізнали та умовно знищили близько 50 повітряних об'єктів, такі як літаки та балістичні ракети умовного супротивника", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що це перший етап навчань, він проходив у складній заваді. Перший етап завершиться наприкінці тижня.

С-400 "Тріумф" - зенітна ракетна система великої та середньої дальності. Призначена для ураження літаків стратегічної та тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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