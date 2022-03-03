У Росії стартували масштабні військові навчання зі знищення "умовного противника"

У Росії стартували масштабні військові навчання зі знищення "умовного противника"

Це перший етап навчань.

У Росії в Новосибірській області стартували навчання з комплексами протиповітряної оборони С-400 "Тріумф". До них залучили до 600 військових та понад 100 одиниць техніки.

Про це повідомили у пресслужбі Центрального військового округу Міноборони.

Військовослужбовці, як кажуть у силовому відомстві РФ, розпочали відпрацювання навчально-бойових завдань щодо виявлення та знищення нібито умовного супротивника.

"Після прибуття до нового позиційного району, військовослужбовці зробили підготовку вогневих позицій, їхнє маскування та організували оборону комплексів С-400. Завдання з прикриття позицій ракетних комплексів забезпечили бойові розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С". Далі бойові розрахунки С-400 "Тріумф" під час моніторингу повітряного простору виявили, розпізнали та умовно знищили близько 50 повітряних об'єктів, такі як літаки та балістичні ракети умовного супротивника", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що це перший етап навчань, він проходив у складній заваді. Перший етап завершиться наприкінці тижня.

С-400 "Тріумф" - зенітна ракетна система великої та середньої дальності. Призначена для ураження літаків стратегічної та тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу.