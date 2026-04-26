У Росії стався надлам: як удари по НПЗ руйнують режим Путіна та що чекає на ворога восени

Володимир Путін / © Associated Press

Україна продовжує системно вибивати економічний та військовий фундамент країни-агресорки, завдаючи точних ударів по нафтопереробних заводах та військовій інфраструктурі. Такі дії вже спричинили незворотні процеси всередині Кремля, а серед російських еліт почав назрівати серйозний розкол.

Про це розповів політтехнолог Тарас Загородній в ефірі «24 Каналу».

Він наголосив, що настрої всередині Росії стрімко змінюються. Удари по таких об’єктах, як Туапсе та Новокуйбишевськ, демонструють безпорадність російської ППО та вразливість джерел фінансування війни.

«У Росії відбувається надлам. Це можна бачити по настроях багатьох. Зокрема, еліт. Палає Туапсе. Йдуть системні удари по території Росії. СБУ здійснюють точкові удари по нафтоперекачувальних станціях. Прилетіло на Новокуйбишев і так далі», — зазначив експерт.

За його словами, психологічний ефект від того, що війна дедалі частіше переходить на територію агресора, стає для російського керівництва критичним фактором.

Фатальна осінь для Росії

Згідно з прогнозом Загороднього, критична точка для російського режиму може настати вже цієї осені. На Кремль тиснутимуть не лише українські дрони, а й внутрішні соціально-економічні проблеми. Зокрема, у вересні мають відбутися вибори до Держдуми, а вже з 1 жовтня на росіян чекає чергове підвищення комунальних тарифів.

«У вересні відбудуться вибори у Держдуму, а з 1 жовтня для росіян збільшують комунальні тарифи. Якщо до цього часу Україна такими темпами буде вибивати НПЗ, нафтоекспорт, то чи зможуть вони так зібрати врожай?» — підкреслив політтехнолог.

Експерт припускає, що знищення нафтової інфраструктури безпосередньо вдарить по сільському господарству ворога. Брак пального у розпал сезону може призвести до неможливості збору врожаю, що стане ще одним ударом по внутрішній стабільності РФ.

«Там із сільським господарством не дуже добре», — додав Загородній.

Рейтинг Путіна впав до мінімуму — останні новини

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили про зростання суспільного невдоволення діяльністю президента РФ Володимира Путіна на тлі військових поразок, збільшення втрат на фронті та посилення репресій усередині країни.

За даними державного Всеросійського центру вивчення громадської думки, рейтинг схвалення Путіна знижується вже сьомий тиждень поспіль. Станом на середину квітня він впав до 65,6%, тоді як тижнем раніше становив 66,7%. Рівень довіри також знизився — до 71%.

Експерти наголошують, що навіть підконтрольні Кремлю соціологічні структури визнають падіння рейтингів, що свідчить про серйозність ситуації.

За інформацією опозиційних медіа, через негативну динаміку адміністрація Кремля почала вимагати від державних ЗМІ або використовувати більш вигідні дані фонду «Общественное мнение», або взагалі не публікувати результати опитувань, якщо вони демонструють спад підтримки.

Водночас навіть дані фонду «Общественное мнение» показали зниження підтримки Путіна — від 80% у лютому 2026 року до 75% наприкінці квітня.

Незалежний «Левада-Центр» також зафіксував падіння рейтингу президента РФ до 80% у березні 2026 року — це найнижчий показник від листопада 2022 року, коли в Росії оголосили часткову мобілізацію.

Серед основних причин зниження підтримки аналітики називають великі втрати російської армії на фронті та посилення цензури в інтернеті, що викликає дедалі більше роздратування навіть серед лояльного до влади населення.