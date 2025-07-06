У Росії стався вибух на танкері з аміаком у порту: що відомо

Танкер Eco Wizard / © із соцмереж

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У російському морському порту Усть-Луга на Балтиці, який активно використовує тіньовий флот РФ, стався витік рідкого аміаку на танкері Eco Wizard («Еко Візард»). Очевидці стверджують, що причиною інциденту став вибух.

За офіційною інформацією Мінтрансу Росії, витік аміаку стався через якийсь «інцидент під час вантажно-розвантажувальних робіт».

У відомстві стверджують, що витік небезпечної для довкілля речовини був «незначним», проте з цього приводу відбулася оперативна нарада під головуванням очільника російського Мінтрансу Романа Старовойта.

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Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко спробував заспокоїти населення запевненням, що витік аміаку не завдасть шкоди, оскільки його зібрали, не допустивши розсіювання в атмосфері.

Однак повідомляється, що аварійні служби терміналу все ще займаються ліквідацією наслідків. Судно, з якого евакуювали 23 членів екіпажу, мають оглянути водолази. Постраждалих внаслідок інциденту начебто немає.

Співрозмовник порталу 78.ru повідомив, що розгерметизація танкера з аміаком сталася через «зовнішній вплив».

Близький до силовиків Telegram-канал Baza уточнив, що витік став наслідком «вибуху невідомого характеру».

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Джерела пабліка MNS|Москва розповіли, що у машинному відділенні Eco Wizard сталося два вибухи упродовж 10 хвилин під час закачування аміаку. В результаті корпус судна отримав пробоїни, через які почала заливатись вода. Танкер нахилився на лівий борт і тоне.

Судно прибуло із бельгійського Антверпена. На сайті Marine Traffic зазначено , що танкер ходить під прапором Маршаллових островів, однак джерела телеграм-каналу Baza стверджують, що він був під прапором Ліберії.

Як пише The Moscow Times, Усть-Луга — стратегічно важливий порт, другий за величиною Росії. Після початку війни в Україні він став одним із ключових хабів обходу західних санкцій.

У виданні відзначили, що це вже не перший інцидент із вибухом на судні у цьому терміналі. 9 лютого аналогічний випадок стався у машинному відділенні танкера Koala зі 130 тисяч тонн мазуту на борту. За даними Мінфіну США, оператором судна була кіпрська компанія Lagosmarine Limited, яка забезпечує роботу «тіньового флоту» Кремля.

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Нагадаємо, раніше у Середземному морі вибухнув танкер “Vilamoura”, що входить до складу тіньового флоту Росії.