У Росії стався вибух на великому фармацевтичному підприємстві: очевидці бачили жовту хмару

Завод “Синтез”, де трапився вибух, входить до російського холдингу, який займається виробництвом вакцини та ліків проти COVID-19.

У російському місті Кургані на заводі "Синтез", який входить до десятки найбільших у РФ фармацевтичних підприємств, стався потужний вибух. Частину будівлі було зруйновано, а над підприємством очевидці бачили велику жовту хмару.

Як повідомляє видання 45.ru, вибух стався наприкінці робочого дня у п’ятницю, 29 квітня.

Інцидент стався через вибух парів метанолу на третьому поверсі виробничої будівлі, але його причини ще не з’ясовані. Після вибуху виникла пожежа, яка охопила близько 200 квадратних метрів частково зруйнованого цеху.

Внезапный взрыв произошел на фармацевтическом предприятии "Синтез" в Кургане (Россия). В результате ЧП произошло обрушения здания примерно на 100 кв.м.



Завод является лидером по производству антибиотиков в России



главред pic.twitter.com/ZRadjZRE4G — Денис (@prov_den) April 29, 2022

Травми отримав один із співробітників, якого екстрено госпіталізували.

Будівля заводу зазнала серйозних пошкоджень, хоча несучі конструкції, за попередніми даними, не постраждали. Очевидці стверджують, що одразу після вибуху бачили над заводом жовту хмару.

ПАТ "Синтез" входить до холдингу "Біннофарм Груп", який, зокрема, є виробником вакцини від COVID-19 "Супутник V", а також препаратів для лікування та профілактики коронавірусу.

Нагадаємо, у Курганській області РФ запроваджено режим надзвичайного стану через аномально велику кількість лісових пожеж.

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