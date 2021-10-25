У Росії стався вибух у житловому будинку: обвалився дах і два верхні поверхи

Причиною НП був вибух газу, постраждало щонайменше 5 осіб.
У понеділок, 25 жовтня, в російському місті Набережні Челни стався вибух в багатоповерховому житловому будинку, з-під завалів рятувальники дістали постраждалих.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza, опублікувавши відео з місця НП.
Внаслідок вибуху обвалився дах і зруйновано два верхні поверхи багатоквартирного будинку. За попередніми даними, в квартирі на четвертому поверсі вибухнув газ. Завалено перекриття між четвертим і п'ятим поверхами.
Під час НП постраждало щонайменше 5 осіб, одного з постраждалих витягли з-під завалів, він у важкому стані. На місце події прибули 4 бригади швидкої допомоги, працюють рятувальники МНС.
Нагадаємо, раніше внаслідок вибуху газу в житловому будинку в підмосковному Ногінську загинуло четверо людей.