У Росії стався вибух у житловому будинку: обвалився дах і два верхні поверхи

Причиною НП був вибух газу, постраждало щонайменше 5 осіб.

У понеділок, 25 жовтня, в російському місті Набережні Челни стався вибух в багатоповерховому житловому будинку, з-під завалів рятувальники дістали постраждалих.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, опублікувавши відео з місця НП.

Внаслідок вибуху обвалився дах і зруйновано два верхні поверхи багатоквартирного будинку. За попередніми даними, в квартирі на четвертому поверсі вибухнув газ. Завалено перекриття між четвертим і п'ятим поверхами.

Під час НП постраждало щонайменше 5 осіб, одного з постраждалих витягли з-під завалів, він у важкому стані. На місце події прибули 4 бригади швидкої допомоги, працюють рятувальники МНС.

Нагадаємо, раніше внаслідок вибуху газу в житловому будинку в підмосковному Ногінську загинуло четверо людей.

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