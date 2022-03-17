У Росії стрімко продовжує дорожчати продукція Apple: деякі товари зросли в ціні на понад 140%

У Росії стрімко продовжує дорожчати продукція Apple: деякі товари зросли в ціні на понад 140%

Серед смартфонів найбільше здорожчала лінійка iPhone 13, а найменше - iPhone 11.

За весь час російської агресії в Україні ціни на всю продукцію компанії Apple у РФ зросли на десятки відсотків. Здорожчало все, що працює на операційній системі iOS.

Про це пише Комерсант з посиланням на російський сервіс порівняння товарів та цін Price.ru.

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Так, за період від 23 лютого до 15 березня ціни на iPhone у Росії піднялися на 24–34%, на планшети – на 13–34%, на моделі ноутбуків Apple – на 46–142%.

"Ціна пристроїв Apple збільшилася значніше. Максимально злетіли ціни на ноутбуки Apple, оскільки в Росії багато професій, від продуктових дизайнерів до аналітиків, які працюють на операційній системі iOS", — йдеться в дослідженні.

Так, помітно, що деякі моделі здорожчали у 2-2,4 рази. Наприклад, середня ціна MacBook Pro MK1E3 склала рекордні 480,1 тис. рублів, а MacBook Z11B0004T - 302,7 тис. рублів.

Згідно з дослідженням, найменше ціна змінилася на MacBook Air MGN63 - вона виросла на 46%, 15 березня гаджет коштував 126,1 тис. руб.

Серед смартфонів найбільше здорожчав iPhone 13 128GB - на 34%, зараз він коштує 96 тис. руб., а також iPhone 13 Pro 128GB - на 31%, його ціна досягла 125,9 тис. руб.

Водночас найменше здорожчали iPhone 11 128GB та iPhone 11 64GB: ціни на них зросли на 24% і склали 61 тис. та 55,9 тис. рублів відповідно.

Загалом у усієї продукції Apple найменше здорожчали планшети, ціна на них збільшилася на 13–34%. З них найбільше ціна зросла на iPad Pro 12.9 128GB - на 34%, досягнувши 131 тис. руб. Найменше з планшетів подорожчав iPad Pro 11 128GB, зараз він коштує 85,8 тис. руб.

Нагадаємо, Apple припинили продажі у своїх російських інтернет-магазинах. Так, в офіційному онлайн-магазині Apple в Росії на всіх товарах у графі "доставка" вказано "нині недоступно".

Крім того, Apple зупинив роботу реклами в App Store в Росії. Платіжний сервіс Apple Pay для росіян також заблокований.

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