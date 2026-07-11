У Росії стрімко закінчується бензин: Кремль б'є на сполох і вже не в змозі приховати масштабів кризи

Кремль. / © Associated Press

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На території Росії на тлі українських атак різко погіршилася ситуація з бензином. Нафтопереробна промисловість вже не справляється з внутрішнім попитом, адже потужності країни-агресорки з переробки нафти далі знижуються.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Reuters з посиланням на галузеві джерела та власні розрахунки повідомило, що виробництво російського бензину впало приблизно до 65% від середнього сезонного споживання, а також не задовольняє сезонний попит на пальне. Випуск цього виду палива в червні скоротився до внутрішнього попиту на 25%.

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Удари України по найбільших російських виробниках — як от «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» та Омський НПЗ — змусили РФ тимчасово зупинити виробництво на цих об’єктах.

Також Саратовський нафтопереробний завод призупинив роботу ще 7 липня, коли удар українського БпЛА пошкодив єдину установку первинної переробки нафти CDU-6 на об’єкті. Наразі незрозуміло, як довго це підприємство не буде працювати, адже воно вже зупиняло роботу в березні та травні 2026 року після атак.

Днями, наголошують в ISW, віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак визнав, що деякі російські НПЗ частково зупинили виробництво через удари українських безпілотників. Водночас він пообіцяв, мовляв, що влада забезпечить додаткові постачання бензину до суб’єктів Російської Федерації.

Своєю черго, регіональна влада Росії та окупованих територій, зокрема Криму, далі запроваджує обмеження на продаж бензину, а деякі органи навіть закликають росіян працювати дистанційно та обмежувати поїздки, щоб зменшити споживання палива.

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Зокрема, Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило, що вздовж міжнародного кордону розгорнуто 59 поліцейських постів та запроваджено деякі обмеження на в’їзд іноземних автомобілів для боротьби з незаконним експортом палива. Ймовірно, маючи на увазі осіб, які намагаються незаконно перевезти бензин назад до Росії. Астана зауважила, що кількість осіб, спійманих на спробі незаконного вивезення бензину з країни, різко зросла в червні.

«Успішна довгострокова ударна кампанія України проти паливної інфраструктури РФ від березня 2026-го зменшила здатність Росії виробляти та переробляти нафту, що призвело до посилення дефіциту бензину та дизельного палива, який російський уряд намагається пом’якшити», — підсумовують в ISW.

Нагадаємо, Росія втратила третину виробництва бензину після атак України - воно обвалилося до 65% від норми. Російські водії панікують та скуповують бензин, що спричинило справжній хаос на автозаправних станціях по всій країні.

Щоб подолати масштабну кризу, уряд РФ розглядає можливість повної заборони на експорт дизеля, бензину та авіаційного пального, а також змушена екстрено імпортувати нафтопродукти з інших країн для покриття власних потреб. Зокрема, з Індії. Перші постачання вже становили щонайменше 60 тисяч тонн.

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