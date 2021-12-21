Як копати братські могили: у Росії офіційно створили стандарт масових захоронень на випадок війни

Як копати братські могили: у Росії офіційно створили стандарт масових захоронень на випадок війни

Як зазначається, документ прийняли ще кілька місяців тому — у вересні цього року.

В МНС Росії розробили національний стандарт, який визначає дії влади для швидкої організації масового захоронення людей і тварин, які загинули внаслідок військових конфліктів або надзвичайних ситуацій у мирний час. Відповідний документ набуде чинності вже від 1 лютого 2022 року.

Про це пише інтернет-ЗМІ Meduza.

Документ розміщено на сайті МНС Росії. Стандарт розроблено відомчим науково-дослідним інститутом із проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій. Як зазначається, документ прийняли ще у вересні 2021 року.

Стандарт має рекомендаційний характер і розміщений на офіційному сайті МНС Росії.

У документі йдеться про те, що при виборі місць поховання трупів людей необхідно враховувати правила забудови міста, відстань до житлових будівель, особливості рельєфу місцевості та розташування джерела водопостачання.

Хоронити померлих, які мають високе радіоактивне тло, наказано у спеціально відведених для цього місцях. Поховання померлих від особливо небезпечних інфекцій слід проводити у герметичних оцинкованих трунах.

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Стандарт наказує регіональній владі заздалегідь створювати запаси трун, патологоанатомічних мішків та дезінфікуючих засобів. Передбачено також формування спеціальних команд із термінового поховання трупів.

Крім того, стандарт містить інструкцію щодо організації братських могил. Як приклад наведено ситуацію, коли протягом трьох діб потрібно поховати тисячу людей. У документі описується, зокрема, скільки часу потрібно на створення братської могили, які мають бути розміри і який бульдозер краще використовувати, щоб її засипати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія зараз має понад 100 тисяч військових, які перебувають на території від анексованого Криму до північно-західного кордону РФ і Білорусі.

Крім того, керівники британської розвідки попередили міністрів про "дуже реальну можливість" вторгнення Росії до України напередодні Різдва 24 грудня.

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