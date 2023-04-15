У Росії судитимуть п'ятьох українських військових із Мелітополя: у чому їх звинувачують

У Росії збираються судити п'ятьох українських військових, які нібито збиралися організувати підпілля у Мелітополі.

Суд у Ростові-на-Дону розгляне "найбільшу за кількістю учасників" кримінальну справу нібито про організацію підпілля на території тимчасово окупованого Мелітополя.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За версією російської ФСБ, п'ятеро жителів Мелітополя - контрактник ЗСУ Ігор Горлов, військовослужбовці тероборони Володимир Зуєв, Андрій Голубєв і Олександр Жуков, а також звільнений у відставку Юрій Петров - нібито були членами "Союзу учасників АТО Мелітополя".

Росія звинувачує українців нібито в плануванні вибухів "у розташуваннях російських військ і місцях роздавання гуманітарної допомоги". За версією ФСБ, українські військові нібито збиралися закидати гранатами військову техніку, росіян і підірвати автомобіль.

Зазначається, що жителів Мелітополя затримали, потім доправили до Криму, а пізніше - до СІЗО "Лефортово" в Москві. Суд розпочнеться у квітні.

Нагадаємо, у Росії чоловік посварився зі знайомим через Бучу і написав на нього донос, щоб "перевиховати". Того відправили до колонії за антивоєнні "фейки" — незважаючи на інвалідність та тяжке захворювання у сина.

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