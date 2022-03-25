У Росії судитимуть тих, хто розповсюдив фейк про смерть Жириновського

За розповсюдження хибної інформації з посади запропонували піти і сенатору від Володимирської області.
Ліберально-демократична партія Росії, лідером якої є Володимир Жириновський, подає заяву до Генпрокуратури та готує позови проти тих, хто поширив "фейки про смерть Жириновського".
Про це повідомили у прес-службі партії, пише Лентач.
Крім того, спікер Держдуми В'ячеслав Володін запропонував скласти повноваження сенатору від Володимирської області Олександру Пронюшкіну за поширення хибної інформації.
Нагадаємо, сьогодні, 25 березня, о 10:45 стало відомо про смерть російського політика Володимира Жириновського. Після цього Пронюшкін спростував таку інформацію.
Як відомо, раніше скандальний Володимир Жириновський, який зробив 8 щеплень проти COVID-19, потрапив до лікарні у тяжкому стані. Пізніше росЗМІ повідомили про погіршення стану хворого на коронавірус Жириновського.
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