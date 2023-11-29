У Росії судять мешканку Маріуполя, яку вважали “родичкою Навального”: у чому звинувачують дівчину

Мама Ірини розповідала, що донька, після СІЗО, мала дуже поганий вигляд.

У російському місті Ростов-на-Дону розпочалося показове судове слухання у справі 25-річної мешканки Маріуполя Ірини Навальної, яку звинувачують в “тероризмі”.

Про це повідомляє obozrevatel.

Навесні 2022 року дівчина разом із її мамою Олександрою Столяр намагалася виїхати із Маріуполя, заблокованого російськими окупантами. Труднощі були не тільки через блокаду, але й через її прізвище. Ірину Навальну вважали родичкою відомого російського опозиціонера. Зрештою їм усе ж вдалося вирватися з-під окупації і переїхати на Житомирщину.

У вересні минулого року Ірина повернулася до Маріуполя, щоб провідати бабусю, яка там залишилася, та забрати деякі речі. 27 вересня дівчина раптово зникла.

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Лише згодом рідні дізналися, що вона перебуває у Донецькому СІЗО. Окупанти заявили, що Ірина нібито вступила в змову із українською спецслужбою і приїхала в Маріуполь, щоб забрати зі схованки вибуховий пристрій, який під час так званого "референдуму" мала закласти в приміщення окупаційної адміністрації міста.

Дівчину змусили записати відео, де вона зізнається у тому, що зберігала вибуховий пристрій.

Мама Ірини розповідала, що донька, після СІЗО, мала дуже поганий вигляд, її шкіра була вкрита якимись виразками. Її співкамерниця розповіла, що дівчину привезли побитою, у чорних гематомах.

Мати добивалася визволення доньки. Знайшла адвоката. Відтоді Ірина своєї провини не визнала, бо відчула, що її права будуть захищеними.

Наступне судове засідання призначено на 21 грудня.

Нагадаємо, раніше в Росії відбувся "суд" над 22 військовополоненими з "Азову", які захищали Маріуполь і потрапили до російського полону у травні 2022 року.

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