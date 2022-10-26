У Росії священник порекомендував жінкам "більше народжувати, щоб відправляти дітей на війну"

У Росії настоятель храму великомучениці Варвари при штабі Ракетних військ стратегічного призначення Михайло Васильєв порекомендував жінкам більше народжувати, щоб відправляти дітей на війну.

Про це пише російське видання The Insider.

Російський піп, слухаючи історії про те, що росіянки не хочуть відправляти своїх дітей на війну, заявив, що жінки повинні більше народжувати, щоб їм було не жаль своїх синів.

"Кожній дамі Господь дав можливість народити багато дітей. І якщо жінка, виконуючи цю заповідь "плодіться і розмножуйтеся", відмовилася від штучних методів переривання вагітності в найширшому діапазоні, то, мабуть, дитинка в неї буде не одна. А отже, їй не так боляче і страшно буде з ним розлучатися, хай навіть на якийсь час", - заявив Васильєв.

Позиція РПЦ у війні проти України

Очільник РПЦ патріарх Кирило підтримав повномасштабну війну Росії проти України та масові вбивства українців.

Він порівнював дії російських окупантів із "самопожертвою". Кирило також заявив, що мобілізовані, які їдуть вбивати українців, але загинуть в Україні, потраплять до раю.

Президент Франції Макрон в Італії виступив на міжнародній конференції, організованій італійською благодійною спільнотою Sant' Egidio. Він заявив, що РПЦ "дозволяє маніпулювати собою з боку влади країни", щоб виправдати війну в Україні, і закликав її протистояти такому тиску.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця відповів Макрону, наголосивши, що РПЦ - це частина злочинного режиму.

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