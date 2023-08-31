У Росії священника УПЦ МП, який втік з України від "націоналістів", посадили за ґрати

Священник УПЦ МП утік з України ще 2018 року від "бандерівців", але "русский мир" виявився іншим, ніж його уявляв Курмояров.

Священника УПЦ МП Івана Курмоярова, який втік з України в РФ від "бандерівців", запроторили за ґрати на три роки, звинувативши у поширенні "фейків" про російську армію.

Про це повідомляє "Російська служба ВВС".

Що це за священик

Іван Курмояров був в Україні затятим прихильником "русского мира". Він активно критикував Революцію Гідності, називав війну на Донбасі "громадянською" та запевняв, що думки більшості українців "отруєні націоналістичною пропагандою".

За інформацією видання "РІСУ", він відмовлявся відспівувати воїнів, які загинули в ООС/АТО.

В Україні на Курмоярова навіть було складено адміністративний протокол про адміністративні правопорушення: виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки.

Зрештою скандальний священник вирішив тікати від "бандерівців" і у 2018 році переїхав до російського Новосибірська.

Реальність у РФ виявилася іншою, ніж він очікував

Але "русский мир" не дуже гостинно прийняв свого фаната. Священник думав, що й у РФ можна казати, що думаєш. Але реальність виявилася не такою райдужною.

У 2020 році він насмілився розкритикувати храм збройних сил Росії в Москві (який у Мережі називають "храмом сатани" ), обурившись зокрема наявністю всередині собору радянської символіки.

Після цього Z-патріарх Кирило заборонив Курмоярову здійснювати богослужіння та викладати у семінарії, а нову роботу, пов'язану з РПЦ, він знайти вже не зміг.

Фото: Associated Press

Храм збройних сил РФ, який називають у Мережі "храмом війни" або "храмом сатани" / Фото: Associated Press

Після початку повномасштабного вторгнення РФ священник розміщував свої ролики на Ютубі, де він міркував про дії окупаційної армії в Україні з точки зору християнства.

За це влітку 2022 року Курмоярова відправили під арешт у Петербурзі, звинувативши в "публічному поширенні свідомо неправдивої інформації про російську армію".

Зокрема, він, на відміну від Z-патріарха Кирила, заявляв російські окупанти потраплять до пекла, а не до раю. "У раю опиняються "блаженні миротворці". А ті, хто розв'язав агресію, не будуть вони в раю", — сказав священик. Водночас Курмояров не відмовився від своїх "руськоміровських" поглядів і говорив, що шкодує через війну в Україні, "адже росіяни та українці один народ".

Після того, як проти нього відкрили кримінальну справу, священик "прикусив язик" і пообіцяв "не торкатися теми ведення "СВО". Але це не допомогло зраднику і його все ж таки посадили на три роки колонії загального режиму.