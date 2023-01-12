У Росії священник на похороні "влаштував концерт" та погрожував людям "натовкти пики кадилом" (відео)

Після цього "богохульного" священика відправили до монастиря, щоб той "подумав про свій вчинок".

У селі Неклюдові Бєлгородської області на похороні літньої жінки місцевий священник накинувся із погрозами на людей. Батюшка погрожував усім присутнім "натовкти пики кадилом".

Відповідне відео поширюють у Мережі.

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Онук покійної попросив священника "не влаштовувати концерт", але у відповідь отримав грубу відповідь: "Вийди геть, козел, інакше натовчу тобі пику кадилом". Також батюшка назвав його "гнидою" та "*блюком". Ймовірно, священнику не сподобалося, коли його почали знімати на камеру.

Як пише телеграм-канал "Підйом", після цього інциденту священика відправили до монастиря, щоб той "подумав про свій вчинок".

"Священник не заперечує своєї провини. Він зустрівся із родичами померлої, вони поспілкувалися, претензій немає, попросили заново провести відспівування. А владика, як дізнався про це, викликав батюшку, поспілкувався з ним. Він перебуватиме деякий час у монастирі, щоб подумати про свій вчинок. Він сам сказав, що визнає вину, винний. Батюшка покараний, хоча він досить шанований у селі", - зазначали автори пабліка.

Нагадаємо, скандальний намісник монастиря УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі митрополит Павло назвав предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія "бісом і самосвятом" і звинуватив українську владу у "гоніннях на віру".

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