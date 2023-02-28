У Росії та тимчасово окупованому Криму знову оголошували "тривогу" (відео)

У вівторок, 28 лютого у Росії та тимчасово окупованому Криму пролунали оголошення про повітряну загрозу.

У Росії та Криму зранку 28 лютого знову пролунали оголошення про загрозу ракетних ударів. Попередження транслювали по радіо та телебаченні.

Про це повідомляють місцеві в телеграмі.

Росіяни у соцмережах зазначають, що повідомлення про загрозу чули через радіо у Бєлгородській області на інших містах РФ. В деяких областях попередження про загрозу пролунали в ефірі телеканалів, зокрема "2х2" та "ТНТ4". Зокрема, такі повідомлення чули жителі Москви та Підмосков'я, Омська та Саратова.

Крім того, окупаційна влада Криму також заявила про хакерську атаку на радіостанції — там теж "попередажли" про повітряну тривогу.

Нагадаємо, раніше, 22 лютого, у десяти містах Росії через радіо вже лунали оголошення про повітряну тривогу, а також загрозу ракетного удару. В російському МНС тоді назвали інцидент хакерською атакою.

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