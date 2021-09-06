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У Росії таксист зґвалтував нетверезу пасажирку, але про роботу не забув - відвіз жертву за адресою

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У Росії таксист зґвалтував нетверезу пасажирку, але про роботу не забув - відвіз жертву за адресою

pixabay.com

Злочинця затримали вже наступного дня.

У московському аеропорту "Шереметьєво" затримали таксиста, який напав на молоду пасажирку і згвалтував її. 

Інцидент стався пізно увечері 4 вересня, поінформувало російське видання "РЕН ТВ".

Так, 20-річна дівчина, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, викликала таксі, щоб дістатися з Долгопрудного до Москви. 

Коли постраждала сіла в авто, на неї напав водій і зґвалтував дівчину на задньому сидінні транспортного засобу. 

Після цього злочинець допоміг дівчині одягнутися і продовжив поїздку, висадивши її на місці призначення на бульварі Карбишева. 

Постраждала звернулася до правоохоронців і вже наступного дня 32-річного ґвалтівника затримали в аеропорту "Шереметьєво".

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