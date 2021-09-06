У Росії таксист зґвалтував нетверезу пасажирку, але про роботу не забув - відвіз жертву за адресою

Злочинця затримали вже наступного дня.
У московському аеропорту "Шереметьєво" затримали таксиста, який напав на молоду пасажирку і згвалтував її.
Інцидент стався пізно увечері 4 вересня, поінформувало російське видання "РЕН ТВ".
Так, 20-річна дівчина, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, викликала таксі, щоб дістатися з Долгопрудного до Москви.
Коли постраждала сіла в авто, на неї напав водій і зґвалтував дівчину на задньому сидінні транспортного засобу.
Після цього злочинець допоміг дівчині одягнутися і продовжив поїздку, висадивши її на місці призначення на бульварі Карбишева.
Постраждала звернулася до правоохоронців і вже наступного дня 32-річного ґвалтівника затримали в аеропорту "Шереметьєво".
Нагадаємо:
- У Москві водій таксі зґвалтував пасажирку, яка заснула під час поїздки.
- А у Києві таксист під час поїздки завернув до лісу, зґвалтував та побив 25-річну киянку. Після цього зловмисник змусив дівчину перерахувати близько чотирьох тисяч гривень з її картки на його рахунок, а також відібрав у неї мобільний телефон і втік. Згодом правоохоронці спіймали ґвалтівника.