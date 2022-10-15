У Росії тим, хто не хоче мобілізуватися, пропонують змінювати стать

У Росії мобілізованих "ловлять" просто біля власних домівок, а тим, хто не хоче йти на війну, пропонують незвичний вихід з ситуації.

У Росії пропонують всім, хто не хоче мобілізуватися, "змінювати стать" і "переходити до іншої категорії".

Про це заявив очільник Калінінського району РФ Сергій Петриченко в інтерв'ю російському виданню "Фонтанка".

"Ми повинні повністю відновити весь військовий облік та зібрати всі дані на мешканців району чоловічої статі. Якщо людина не чоловічої статі, вона може про це заявити, змінити стать і перейти в іншу категорію або вжити інших заходів", — заявив Петриченко.

Крім того, очільник Калінінського району РФ прокоментував ситуацію, коли чоловіків "ловлять" просто біля будинків з поліціянтами, працівниками військкомату та чиновниками. Місцеві охрестили це "облавами", але в адміністрації одного з районів відкинули цей термін і заявили, що "групи" займаються "сповіщенням".

"У нас відбувається якийсь вир. Направляється повістка, громадянин її отримує і кидає в сміттєвий бак. А ми повинні встановити: де цей громадянин, скільки у нього дітей, чи є захворювання, чи проходив він навчання, можливо, він має броню, чи він став айтішником, чи є працівником оборонної галузі. Необхідна актуалізація інформації", — пояснив такі "облави" чиновник.

Мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив про запровадження у РФ "часткової" мобілізації. В Міноборони обіцяли, що будуть мобілізувати людей з досвідом, проте повістки почали вручати усім підряд. Як наслідок — чоловіки почали тікати з країни. За інформацією ЗМІ, з Росії виїхали близько 700 тисяч осіб.

Згодом Путін повідомив, що Міністерстві оборони вдалося мобілізувати аж 222 тисячі росіян, а 16 тисяч з них нібито уже на фронті. За словами російського диктатора, свіжомобілізованих готують до відправлення на війну, проте самі "мобіки" жаліються, що їх кидають до України, як "гарматне м'ясо".

Підтверджують це і в британській розвідці. Зазначається, що окупанти погано оснащені і змушені самостйно купувати спорядження. Відбувається це через через повсюдну корупцію в армії та погану логістику.

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