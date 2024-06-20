У Росії три чоловіки палицею забили насмерть учасника так званої "СВО"

У РФ забили до смерті окупанта, який добровільно брав участь у бойових діях проти України.

Учасника так званої "СВО" в Іркутській області РФ забили натовпом три росіянина.

Про це повідомляють російські пропагандисти, пише журналіст Денис Казанський.

Вбитий 53-річний окупант Андрій з Іркутської області працював у правоохоронних органах РФ, брав участь у бойових діях проти України у різних гарячих точках, зокрема добровільно їздив у зону проведення так званої "спецоперації".

Учасника так званої "СВО" в Іркутській області РФ забили палицями до смерті

Як повідомляють російські пропагандисти, чоловіки втрьох напали на учасника СВО, побили його палицями і завдали множинні травми голови, які призвели до крововиливу в мозок. Окупант помер на руках у дружини, яка вибігла з дому.

Чоловік намагався чинити опір і розпорошив газовий балончик, який йому для самозахисту подарував син. Нині двоє нападників традиційно намагаються скинути вину на третього, аби уникнути відповідальності.

Нагадаємо, раніше у Російському Благовєщенську п'яний водій влетів у натовп людей на тротуарі, внаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро людей, серед них - троє дітей. Ще кілька осіб з травмами різного ступеню тяжкості доправлені до лікарень.

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