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У Росії тричі судимого зека запросили провести урок мужності у молодших класах: відео

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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Час на прочитання
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У Росії тричі судимого зека запросили провести урок мужності у молодших класах: відео

У Сургуті тричі судимий зек провів урок мужності для второкласників / Фото: скриншот з відео

Кращого прикладу для дітей у Сургуті знайти не змогли.

В одній зі шкіл російського міста Сургут запросили провести для учнів молодших класів так званий урок мужності одного із засуджених, які брали участь у війні проти України.

Як повідомляє у себе в Twitter "Тюмень — богатый регион!", адміністрація навчального закладу вибрала для цього вельми цікаву особу.

Вчити дітей "мужності" покликали тричі судимого крадія.

"Вчителі у Сургуті покликали колишнього зека розповісти другокласникам про війну. До війни чоловік крав акумулятори з машин, за що й загримів до в’язниці. Кращого прикладу для дітей знайти не змогли", — зазначається в описі до відео уроку, під час якого діти подарували рецидивісту саморобні листівки та м’які іграшки.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін обмовився і назвав свою країну "Рахітською Федерацією". Це трапилося під час одного із відео виступів очільника Кремля.

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Дата публікації
Перегляди
206
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