У Росії тричі судимого зека запросили провести урок мужності у молодших класах: відео

Кращого прикладу для дітей у Сургуті знайти не змогли.

В одній зі шкіл російського міста Сургут запросили провести для учнів молодших класів так званий урок мужності одного із засуджених, які брали участь у війні проти України.

Як повідомляє у себе в Twitter "Тюмень — богатый регион!", адміністрація навчального закладу вибрала для цього вельми цікаву особу.

Вчити дітей "мужності" покликали тричі судимого крадія.

"Вчителі у Сургуті покликали колишнього зека розповісти другокласникам про війну. До війни чоловік крав акумулятори з машин, за що й загримів до в’язниці. Кращого прикладу для дітей знайти не змогли", — зазначається в описі до відео уроку, під час якого діти подарували рецидивісту саморобні листівки та м’які іграшки.

Урок «мужества» в Сургуте провёл трижды судимый за грабежи «ветеран СВО»



Учителя в Сургуте позвали бывшего зэка рассказать второклашкам о войне. До войны мужчина воровал аккумуляторы из машин, за что и загремел в тюрьму.



Лучшего примера для детей найти не смогли ‍♀️ pic.twitter.com/e1KB1buxyB — Тюмень — богатый регион! (@bgregion72) October 16, 2023

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін обмовився і назвав свою країну "Рахітською Федерацією". Це трапилося під час одного із відео виступів очільника Кремля.

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