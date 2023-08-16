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У Росії у колонії раптово помер ще один генерал: він ремонтував резиденцію Путіна

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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У Росії у колонії раптово помер ще один генерал: він ремонтував резиденцію Путіна

Генерал Лопирьов. Фото: пропаганда РФ

Генерала підозрювали у тому, що він вкрав гроші під час будівництва маєтку для Путіна.

У Росії помер ще один генерал. Йдеться про Геннадія Лопирьова, який був у колонії через хабар, який він отримав під час реконструкції маєтку для Путіна. 

Про це пишуть російські пропагандисти. 

Лопирьов був колишнім начальником ФСО в Північно-Кавказькому федеральному окрузі. Його 2016 року засудили за одержання хабарів. Російський генерал відбував покарання у виправній колонії № 3 Рязанської області.

Лопирьову нібито стало зле і його госпіталізували до лікарні, де він помер. Пропагандисти пишуть про "тривалу хворобу". 

Лопирьова затримали в листопаді 2016 року. Тоді писали, що після цього його доставили на допит у Москву, а в його квартирі під час обшуку нібито знайшли мільярд рублів. Його справа була пов'язана з підписанням контрактів на ремонт інженерних комунікацій резиденції Путіна "Бочаров Ручей" у Сочі. Тоді його засудили за корупцію. 

Нагадаємо, у Росії помер ексзаступник Шойгу, який командував окупантами в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
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