У Росії у колонії раптово помер ще один генерал: він ремонтував резиденцію Путіна

Генерала підозрювали у тому, що він вкрав гроші під час будівництва маєтку для Путіна.

У Росії помер ще один генерал. Йдеться про Геннадія Лопирьова, який був у колонії через хабар, який він отримав під час реконструкції маєтку для Путіна.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Лопирьов був колишнім начальником ФСО в Північно-Кавказькому федеральному окрузі. Його 2016 року засудили за одержання хабарів. Російський генерал відбував покарання у виправній колонії № 3 Рязанської області.

Лопирьову нібито стало зле і його госпіталізували до лікарні, де він помер. Пропагандисти пишуть про "тривалу хворобу".

Лопирьова затримали в листопаді 2016 року. Тоді писали, що після цього його доставили на допит у Москву, а в його квартирі під час обшуку нібито знайшли мільярд рублів. Його справа була пов'язана з підписанням контрактів на ремонт інженерних комунікацій резиденції Путіна "Бочаров Ручей" у Сочі. Тоді його засудили за корупцію.

Нагадаємо, у Росії помер ексзаступник Шойгу, який командував окупантами в Україні.

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