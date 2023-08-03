У Росії учасники "СВО" топили у фонтані дівчину через її синій колір волосся та "схожість на єврейку"

У Свердловській області РФ двоє чоловіків, які кричали, що вони - учасники"СВО" (війни), топили у фонтані дівчину через її синій колір волосся.

Про це пишуться російські ЗМП.

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За словами сім'ї постраждалої, молодики представились учасниками так званої "СВО". Інцидент стався увечері 1 серпня у парку Кам'янська-Уральська.

"18-річна Вікторія прогулювалася неподалік будинку, коли до неї пристали двоє незнайомців. Чоловікам не сподобалося її синє волосся - вони заявили, що вона "схожа на єврейку", потім пригрозили їй вбивством і потягли у фонтан", - зазначається у повідомленні.

На камерах видно, як один із хлопців топить її у фонтані, а інший кидається продуктами. Після цього нападник ударив її по обличчю і пригрозив, що вб'є, якщо побачить ще раз.

А мати дівчини розповідає, що чоловіки кричали на все подвір'я, що нещодавно повернулися із "СВО". Крім того, вони чіплялися до інших перехожих. Дівчина подала заяву до поліції.

Нагадаємо, жителів Казані та Липецької області РФ налякала хмара у вигляді ядерного гриба. Не розуміючи, що відбувається, росіяни почали активно ширити фото із хмариною.

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