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У Росії "ударили жорстким бумерангом" по США: заборонили 77 американцям в'їзд

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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196
Час на прочитання
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У Росії "ударили жорстким бумерангом" по США: заборонили 77 американцям в'їзд

Фото: Associated Press

У Росії невдоволені санкціями, які "тільки йдуть на користь РФ".

У Росії заборонили в'їзд 77 громадянам США, які підтримують Україну у війні проти російських окупантів. У відомстві Лаврова це назвали "жорстким бумерангом". 

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди. 

Серед 77 громадян США, яким заборонили в'їзд до Росії є "губернатори та окремі представники штатів". Їхні імена російські пропагандисти не афішують. 

Також у Росії побідкались на санкції, які за попередньою версією пропагандистів "тільки корисні РФ". 

"Будь-які ворожі дії проти Росії, включно з розкручуванням санкційної спіралі, отримають відсіч і вдарять бумерангом по самих США", - заявили у відомстві Лаврова. 

Нагадаємо, британський уряд запровадив нові санкції проти Росії. Вони поширюються на підприємства, які постачають військове обладнання, а також на фізичних осіб та одну організацію, які фінансово підтримують багатство та владу кремлівських еліт.

У списку санкцій також опинилась ймовірна коханка Путіна - Світлана Криворуких. 

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Дата публікації
Перегляди
196
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