У Росії невдоволені санкціями, які "тільки йдуть на користь РФ".
У Росії заборонили в'їзд 77 громадянам США, які підтримують Україну у війні проти російських окупантів. У відомстві Лаврова це назвали "жорстким бумерангом".
Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.
Серед 77 громадян США, яким заборонили в'їзд до Росії є "губернатори та окремі представники штатів". Їхні імена російські пропагандисти не афішують.
Також у Росії побідкались на санкції, які за попередньою версією пропагандистів "тільки корисні РФ".
"Будь-які ворожі дії проти Росії, включно з розкручуванням санкційної спіралі, отримають відсіч і вдарять бумерангом по самих США", - заявили у відомстві Лаврова.
Нагадаємо, британський уряд запровадив нові санкції проти Росії. Вони поширюються на підприємства, які постачають військове обладнання, а також на фізичних осіб та одну організацію, які фінансово підтримують багатство та владу кремлівських еліт.
У списку санкцій також опинилась ймовірна коханка Путіна - Світлана Криворуких.
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