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У Росії ухвалили законопроєкт щодо покарання за розповсюдження мап, які "заперечують територіальну цілісність РФ"

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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У Росії ухвалили законопроєкт щодо покарання за розповсюдження мап, які "заперечують територіальну цілісність РФ"

Фото: Associated Press

Заборона і покарання стосуватимуться мап і зображень, призначених для поширення чи громадського демонстрування.

За розповсюдження мап, межі на яких відрізняються від офіційної думки російської влади, загрожуватиме штраф або арешт до 15 діб.

Про це пише російське видання "Медуза", з посиланням на Держдуму РФ.

Такі мапи, згідно із законопроєктом, будуть визнані "екстремістськими матеріалами".

Під закон, у разі його ухвалення, може потрапити будь-яка мапа, на якій, наприклад, анексовані території України не позначені як частина Росії.

Один із авторів законопроєкту додав, що за мапи, видані до ухвалення закону, або "що відображають інші історичні періоди", покарання не передбачено.

Нагадаємо, у тимчасово захоленому Криму вороги чекають на ЗСУ і навіть копають окопи на пляжах.

Додамо, що російським окупантам, які воювали проти України, пообіцяли видати земельні ділянки в Підмосков'ї та незаконно анексованих Криму та Севастополі.

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Дата публікації
Перегляди
224
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