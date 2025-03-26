У Росії українського працівника Запорізької АЕС надовго відправили до тюрми: у чому його звинуватили

У середу, 26 березня, російський військовий суд у Ростовській області засудив до 18 років позбавлення волі українського працівника Запорізької АЕС Сергія Потинга. Інженера з охорони праці окупаційна влада звинуватила у “теракті”.

Про винесений українцеві вирок повідомила генеральна прокуратура РФ.

Російські слідчі стверджують, що у травні 2023 року Потинг нібито за завданням Головного управління розвідки Міноборони України намагався замінувати автомобіль, який мав вибухнути на території ЗАЕС.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов назвав звинувачення, які висунули українському працівникові ЗАЕС окупанти, повністю сфабрикованими.

Він нагадав, що інженера Запорізької АЕС Сергія Потинга окупанти викрали ще 23 червня 2023 року та незаконно утримують майже 2 роки.

"Йому висунули сфабриковані звинувачення у тероризмі. І очевидно, що це помста за його відданість Україні. Життя та здоровʼя чоловіка під загрозою!" – написав він.

Дмитро Орлов звернувся із закликом до міжнародної спільноти, дипломатів, правозахисників докласти всіх зусиль для звільнення Сергія та всіх цивільних полонених.

Нагадаємо, раніше на тимчасово окупованій території Запорізької області окупаційний суд відправив на 15 років до в'язниці працівницю Запорізької АЕС Наталію Шульгу. Її звинуватили у “замаху на диверсію” та у співпраці зі Службою безпеки України.

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