Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Росії українського працівника Запорізької АЕС надовго відправили до тюрми: у чому його звинуватили

У Росії українського працівника Запорізької АЕС надовго відправили до тюрми: у чому його звинуватили

Працівник Запорізької АЕС Сергій Потинг / Фото: Facebook Дмитра Орлова

Інженера ЗАЕС Сергія Потинга окупанти викрали ще 23 червня 2023 року.

У середу, 26 березня, російський військовий суд у Ростовській області засудив до 18 років позбавлення волі українського працівника Запорізької АЕС Сергія Потинга. Інженера з охорони праці окупаційна влада звинуватила у “теракті”.

Про винесений українцеві вирок повідомила генеральна прокуратура РФ.

Російські слідчі стверджують, що у травні 2023 року Потинг нібито за завданням Головного управління розвідки Міноборони України намагався замінувати автомобіль, який мав вибухнути на території ЗАЕС.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов назвав звинувачення, які висунули українському працівникові ЗАЕС окупанти, повністю сфабрикованими.

Він нагадав, що інженера Запорізької АЕС Сергія Потинга окупанти викрали ще 23 червня 2023 року та незаконно утримують майже 2 роки.

"Йому висунули сфабриковані звинувачення у тероризмі. І очевидно, що це помста за його відданість Україні. Життя та здоровʼя чоловіка під загрозою!" – написав він.

Дмитро Орлов звернувся із закликом до міжнародної спільноти, дипломатів, правозахисників докласти всіх зусиль для звільнення Сергія та всіх цивільних полонених.

Нагадаємо, раніше на тимчасово окупованій території Запорізької області окупаційний суд відправив на 15 років до в'язниці працівницю Запорізької АЕС Наталію Шульгу. Її звинуватили у “замаху на диверсію” та у співпраці зі Службою безпеки України.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація