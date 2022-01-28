У Росії упав військовий вертоліт Мі-8: є загиблий та поранені

Причиною катастрофи називають технічну несправність.
В Ульяновській області РФ під час аварійної посадки на лід ріки Волги розбився військовий вертоліт МІ-8. Троє членів екіпажу постраждали, один з них - загинув.
Про це повідомляють в російських ЗМІ.
За інформацією Telegram-каналу Mash, аварія сталася біля санаторію в селищі Дубки на півночі Ульяновської області. Вертоліт жорстко приземлився на лід Волги приблизно за 2-3 км від берега. Під кригу він не провалився.
Свідками авіакатастрофи були двоє рибалок, які першими прийшли на допомогу постраждалим. За попередньою інформацією, в результаті падіння гелікоптера загинув 27-річний військовий, ще двоє — постраждали.
Ймовірною причиною аварійної посадки в російському Мінооброни називають технічну несправність.
Нагадаємо, у листопаді 2021 року вантажний літак Ан-12, що належав білоруській авіакомпанії "Гродно", зазнав катастрофи, здійснюючи посадку в російському місті Іркутську.
Читайте також: