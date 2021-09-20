У Росії уточнили кількість жертв стрілянини в Пермі: 6 загиблих, 24 поранених

В результаті стрілянини в Пермі загинули шестеро людей, а не вісім, як повідомляли раніше.

У російському Міністерстві охорони здоров'я уточнили число жертв, яких убив і поранив 18-річний Тимур Бекмансуров в Пермському університеті (РФ).

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я Росії.

Так, в результаті стрілянини в Пермі загинули шестеро людей, а не вісім, як повідомляли раніше. 24 людини постраждали. Їм надається медична допомога. З них 19 осіб — з вогнепальними пораненнями.

Глава Пермського краю Дмитро Махонін розповів, що у деяких постраждалих вогнепальні рани. Частина людей постраждала, поки рятувалася від стрілка, в тому числі деякі отримали травми після того, як вистрибували з вікон. Ще частина — в шоковому стані. Про це повідомляє "ТАСС".

Нагадаємо, 20 вересня в російській Пермі невідомий відкрив стрілянину в державному національному дослідницькому університеті.

Студенти від переляку барикадувалися в аудиторіях і вистрибували з вікон.

ТСН.ua зібрав усе, що на даний момент відомо про криваву подію.

Новини світу: що нині відомо про стрілянину в російському університеті

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