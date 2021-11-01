У Росії ув'язнені влаштували акт самоспалення на даху в'язниці

У Росії ув'язнені влаштували акт самоспалення на даху в'язниці

Арештанти залишилися живими, але отримали опіки.

У російському Новочеркаську двоє ув'язнених влаштували акт самоспалення на даху колонії.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Пізніше інформацію підтвердили у Службі виконання покарань Росії щодо Ростовської області, повідомляє Еadaily.

Інцидент стався в ІЧ-14 "Хотунок". Двоє засуджених залізли на дах колонії та підпалили себе. В'язні залишилися живими, але дістали опіки.

"Двоє засуджених після вечері залізли на дах будівлі та підпалили штани, після чого самостійно їх загасили", — повідомили у пенітенціарному закладі.

У такий спосіб арештанти протестували проти наказу переходити в інший загін. У колонії стверджують, що чоловіки отримали незначні поверхневі опіки і госпіталізації не потребують.

Увага, відео містить сцени насильства, 18+

Нагадаємо, що РФ сколихнула серія звільнень тюремних чиновників після того, як один із інтернет-ресурсів злив до Мережі відео зі знущаннями над бранцями.

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання