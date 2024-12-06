У Росії в 2025 році почнеться серйозна нестача танків - The Washington Post

Росія щомісяця втрачає більше танків і гаубиць, ніж можуть виготовити її заводи.

Російська армія у 2025 році зустрінеться з дефіцитом танків та їх виробництвом через величезні втрати на фронті та проблеми з виробництвом нової військової техніки.

Про це пише видання The Washington Post.

Повідомляється, що втрати техніки у Росії настільки величезні, що скоро їй почне не вистачати радянських запасів, які наразі є основою для заповнення втрат. Також у Росії є проблеми з виробництвом нових танків через введені санкції країн Заходу, які створили дефіцит необхідних компонентів. Видання пише, що російська економіка вийшла на пік можливостей виробництва і не зможе наростити обʼєми.

Американські чиновники та експерти заявляють, що Росія щомісяця втрачає більше танків і гаубиць, ніж можуть виготовити її заводи, а зростаючий тиск на економіку може призвести що зупинки виробничих ліній.

Журналісти пишуть, що санкції, які були накладені на РФ за напад на Україну, призводять до негативного впливу на промисловість, знижуючи її можливості. Обмеження доступу до західних технологій, а також складності у логістиці також підривають потенціал виробництва нової зброї.

Для забезпечення виробництва Росії необхідно вкладати набагато більше грошей, щоб купувати контрабандою необхідні компоненти. У довгостроковій перспективі це призведе до зниження боєздатності російської армії.

Разом з тим, пише видання, наразі Росія робить ставку на масове виробництво, сподіваючись, що "кількість замінить якість". Тимчасово такий підхід може забезпечити потреби російської армії, але ця схема несе великі ризики через величезні втрати та знос техніки. Якщо ситуація з поставками компонентів не зміниться, то стан російської армії стане набагато гіршим ніж зараз, коли вона вже відчуває серйозні проблеми з технікою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони ФРН назвав цифру, скільки нових танків Росія виробляє на рік.

Крім того, ми раніше інформували, що російська армія в Україні почала воювати реквізитом "Мосфільму".

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