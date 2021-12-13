У Росії в дитячому центрі 3-річна дівчинка повисла на канаті за шию: її мати у цей час знімала відео

У Росії в дитячому центрі 3-річна дівчинка повисла на канаті за шию: її мати у цей час знімала відео

Під час спуску з батута навколо шиї дитини обмотався канат.

У Росії в дитячому центрі Красноярська під час спуску з гірки на надувному батуті навколо шиї трирічної дівчинки обмотався канат, який ледь не задушив її. Все сталося на очах мами дитини, яка знімала відео.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на розповідь знайомої матері дівчинки.

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За її словами, мати з дочкою приїхали до дитячого центру. Жінка знімала на відео, коли дитина залізла на гірку, з якої збиралася скотитися.

На кадрах видно, як перед потерпілою спустився хлопчик з надувної гірки, тримаючись за канат. Потім дитина кидає мотузку, тим часом атракціоном з'їжджає 3-річна дівчинка. Вона потрапила шиєю в петлю каната і повисла на ньому.

"У дівчинки сліди лишилися. Була задуха. Це величезний стрес для дитини", - йдеться в повідомленні.

Мати дівчинки заявила, що співробітники центру, мовляв, не одразу підійшли до них. Є інформація, що вони сказали жінці, що вона відправила дитину на атракціони, які не підходять за віком. Дівчинку оглянули медики, а слідчі розпочали перевірку за фактом надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки.

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