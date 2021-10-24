У Росії в ДТП з автобусом і вантажівкою загинули 5 людей

Ще семеро учасників аварії постраждали.
У Республіці Калмикія (суб'єкт Російської Федерації) у ніч проти неділі, 24 жовтня, внаслідок лобового зіткнення вантажівки з автобусом загинули п'ятеро людей, а ще семеро постраждали.
Про це із посиланням на МНС РФ повідомляють "РІА.Новини".
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася в 100 км від Елісти. В момент інциденту в автобусі маршруту Махачкала - Санкт-Петербург перебували 28 пасажирів.
Раніше у Росії вантажівка протаранила потяг: 14 вагонів і локомотив зійшли з рейок і перекинулись. В аварії загинули водій вантажівки і помічник машиніста. Самого машиніста і ще одного його помічника госпіталізували.