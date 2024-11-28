У Росії в небо піднялась стратегічна авіація: прямує на пускові рубежі

У Росії в ніч проти 28 листопада було зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що стратегічна авіація злетіла з аеродрому "Оленья", що у Мурманській області.

"Відмічається активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах заявили, що у разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет буде повідомлено окремо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт Defense Express пояснив, скільки балістичний ракет Росія випустила по Україні протягом року.

Крім того, ми раніше інформували, що представниця США в ОБСЄ пояснила, навіщо Росія обстріляла "Орєшніком" Дніпро.

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