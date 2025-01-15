У Росії в небо піднялась стратегічна авіація: прямує на пускові рубежі

У Росії в ніч проти 15 січня було зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що стратегічна авіація злетіла з аеродрому "Оленья", що у Мурманській області.

"Зафіксовано зліт групи Ту-95мс з аеродрому Оленья (Мурманська обл., рф)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський повідомив, скільки ракет, дронів та КАБів Росія випустила по Україні за тиждень.

Крім того, ми раніше інформували, що експерт пояснив, чому росіяни зменшили кількість запущених по Україні безпілотників.

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