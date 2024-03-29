У Росії в небо піднялись стратегічні бомбардувальники: коли вийдуть на пускові рубежі

У Росії в небо піднялись стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Про це повідомляють Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що чотири борти Ту-95МС вилетіли з аеродрому "Оленья".

"Зафіксовано активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу моніторингові канали повідомили, що входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково о 03:00-04:30.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкасах пролунала низка вибухів. Місто та область атакують ворожі дрони-камікадзе.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники вночі обстріляли Запоріжжя, в результаті чого є постраждалі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.