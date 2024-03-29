У Росії в небо піднялись стратегічні бомбардувальники: коли вийдуть на пускові рубежі

Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
У Росії в небо піднялись стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
Про це повідомляють Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що чотири борти Ту-95МС вилетіли з аеродрому "Оленья".
"Зафіксовано активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку", - йдеться у повідомленні.
В свою чергу моніторингові канали повідомили, що входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково о 03:00-04:30.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкасах пролунала низка вибухів. Місто та область атакують ворожі дрони-камікадзе.
Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники вночі обстріляли Запоріжжя, в результаті чого є постраждалі.
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