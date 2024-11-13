У Росії в небо піднялися стратегічні бомбардувальники: коли вийдуть на пускові рубежі

У Росії зафіксували зліт шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому "Оленья", які прямують у напрямку Каспійського регіону.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Зафіксовано зліт до 6 бортів Ту-95мс, з Оленєгорська", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомили, що входження в зону букових рубежів у Саратовській області очікується приблизно о 05:2, а до до Каспійського регіону приблизно о 07:00.

Військові заявили, що про зміну обстановки будуть інформувати окремо та закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.

Крім того, ми раніше інформували, що Жданов попередив про масований удар по Україні.

Читайте також: