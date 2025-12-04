У Росії загорівся літак із пасажирами на борту (відео)

Борт РФ

У Росії стався черговий авіаінцидент. Так, в повітрі загорівся літак із понад 400 пасажирами.

04.12.25 У Росії в повітрі загорівся літак із пасажирами на борту

Як зазначається, на висоті понад 2000 метрів у Boeing 777-200, який летів з Москви (Росія) на Пхукет (Таїланд), загорівся двигун. Пожежу вдалося загасити, але борт кружляв у повітрі 1,5 години.

Раніше йшлося про те, що у Росії вдвічі зросла кількість авіакатастроф.

За офіційною інформацією, минулого року кількість аварій на авіатранспорті зросла до 17, тоді як 2023 року їх було тільки 8. Водночас кількість загиблих збільшилася до 37 проти 12.

Від початку 2025 року у Росії вже зафіксовано чотири авіаційні події. Це — дві аварії та дві катастрофи, внаслідок яких загинуло 53 особи. Офіційне пояснення росіян: «порушення повітряного законодавства, які допускаються комерційними авіакомпаніями»