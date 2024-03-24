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У Росії в повітря піднялась стратегічна авіація: коли вийде на пускові рубежі

У Росії в повітря піднялась стратегічна авіація: коли вийде на пускові рубежі

У РФ піднялись у повітря стратегічні бомбардувальники / Фото: Getty Images

Стратегічна авіація була піднята у повітря о 00:40.

У Росії було відмічено зліт чотирьох бортів літаків стратегічної авіації  Ту-95 з аеродрому "Оленья".

Про це повідомляють моніторингові канали.

У повідомленні вказується, що стратегічна авіація була піднята у повітря о 00:40.

"Входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково о 03:00-04:30", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт пояснив, коли РФ може завдати нового масованого удару.

Крім того, ми раніше інформували, чому РФ завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі саме навесні.

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