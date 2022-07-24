У Росії в прикордонному з Україною місті помітили незвичне явище: у морі лютувало аж два смерчі

У Росії в місті Геленджик Краснодарського краю помітили незвичне природнє явище.

У Чорному морі утворилось одразу два смерчів.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

На відео та фото, які поширюють росіяни видно, як люди відпочивають на березі Чорного моря. Раптово там утворилось два смерчі. Проте відпочивальники не поспішали покидати пляж, а навпаки - все знімали на фото та відео.

Автор відео пояснює, що він вперше в житті таке бачить.

Нагадаємо, раніше в РФ сарана атакувала місто, з якого ворожі літаки бомблять Україну.

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