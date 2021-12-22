У Росії в заметі знайшли двох роздягнених дітей: 8-річний хлопчик загинув

У Росії в заметі знайшли двох роздягнених дітей: 8-річний хлопчик загинув

Їхня мати заявила, що діти переохолодилися і загинули, адже в будинку зламався котел. Як діти виявилися роздягненими в яру — незрозуміло.

У Саратовській області Росії двох замерзлих дітей знайшли роздягненими в яру в снігу.

Про це повідомляє Слідчий комітет РФ із Саратовської області.

Восьмирічний хлопчик помер, а п'ятирічну дівчинку встигли врятувати. Її на "швидкій" госпіталізували до лікарні.

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Журналістам телегам-каналу Baza вдалося зв'язатися з матір'ю дітей. Вона заявила, що діти переохолодилися та загинули, адже у будинку зламався котел.

"Я намагалася їх відігріти ковдрами, але вони розкривалися вночі і вже переморозилися", — стверджує горе-мати.

Жінка каже, що винесла їх надвір і втекла. Вчителям зателефонувала та сказала, що сьогодні її син не прийде до школи. Директор школи запідозрив щось недобре і зателефонував горе-матері. Вона відповіла, що діти гуляють та кинула трубку.

Втім, залишається незрозумілим, як діти опинилися роздягненими в яру і чому жінка не повідомила поліцію про те, що сталося, і втекла.

Жінку затримали. Батько дітей, який не жив із сім'єю, сам приїхав до відділу поліції.

Раніше повідомлялося, що в Росії чоловік підпалив свою колишню, тому що прийняв її за відьму.

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