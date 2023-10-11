У Росії “вагнерівець” зґвалтував двох неповнолітніх дівчат і пограбував підлітка: деталі

Найманець приватної військової компанії “Вагнер”, який воював проти України, повернувся в Росію та зґвалтував двох неповнолітніх дівчат. Одній із потерпілих вдалося втекти, і вона звернулася по допомогу до перехожих.

Про це повідомляють російські ЗМП.

Пропагандисти стверджують, що бойовик ПВК “Вагнер” нещодавно повернувся з України та вже потрапляв у кримінальні зведення. Після повернення в РФ терорист пограбував підлітка.

У випадку зі зґвалтуванням російські силовики з'ясували, що злочин “вагнерівець” скоїв 9 жовтня. На вулиці він познайомився з двома неповнолітніми дівчатами та запросив їх до себе додому, де і скоїв злочин сексуального характеру.

За словами старшої помічниці керівника СУ СК Росії по Волгоградській області із взаємодії зі ЗМІ Дар'ї Буянової, одній із потерпілих вдалося втекти та звернутися по допомогу. На місце злочину було викликано поліцію. У результаті ґвалтівника затримали.

Інші скандали з “вагнерівцями”

У Росії засуджений за вбивство 34-річний “зек” записався до ПВК “Вагнер” та поїхав на війну проти України. Після повернення з фронту він знову вбив жінку.

Інший найманець ПВК, який повернувся додому з війни в Україні, у Нижегородській області РФ облив бензином і живцем спалив свою сестру. Причиною вбивства стала побутова сварка.

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