У Росії вчитель влаштував вечірку для своїх учнів з алкоголем і презервативами (відео)

Вчитель із Новосибірської області в Росії вирішив влаштувати прощальну вечірку з алкоголем і покликав на неї своїх учнів.

Горе-вчитель закупив алкоголь, яким учні ласували під час вечірки, але в розпал веселощів до квартири завітали батьки малолітніх та поліція.

Про це повідомляє російське видання Baza.

Марат Садеков із Москви пропрацював у школі №4 міста Черепанова півтора року і нещодавно вирішив звільнитися. Аби учням було "не так сумно", Садеков вирішив організувати "прощальний вечір".

Учитель надіслав повідомлення учням і запросив їх на домашню вечірку. У квартирі Садекова зібралися аж 20 малолітніх із 6, 8, 9 та 11-го класів. Діти веселилися і танцювали, поки вночі до них не приїхали батьки однієї зі школярок.

Вони забрали свою доньку і викликали поліцію. Оперативники, своєю чергою, забрали з квартири дітей, що залишилися, і зателефонували їхнім батькам, щоб виписати на них адміністративні протоколи. Крім того,у квартирі поліція знайшла купу алкоголю, презервативів та суцільний безлад — меблі виявилися побиті, на підлозі лежали уламки скла, а на ліжку — неприємний "подарунок" від кота.

Садекову виписали протокол за статтею про залучення неповнолітніх до вживання алкогольної продукції.

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