У Росії вчителька географії замість навчання присилала учням секс-фото

Педагогиня уже мала судимість через збочення щодо дітей.
У місті Чита, Росія, вчителька географії замість навчальних матеріалів присилала учням інтимні фото.
Про це пишуть російські пропагандисти.
Інцидент стався в одній із шкіл міста Чита. Відомо, що 43-річна вчителька в забороненій в Україні соціальній мережі створила чат, який назвала "Юні травокури". Туди вона додала своїх двох учнів, проте замість навчальних матеріалів педагогиня показувала дітям секс-фото.
Відомо, що на вчительку заявила директорка закладу. Педагогиня уже раніше мала судимість через злочин проти статевої недоторканості неповнолітніх, проте і далі працювала у школі.
Вчительці загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Москві 4 мігрантів пограбували квартиру та зґвалтували там двох жінок.
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