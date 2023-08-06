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У Росії вчителька географії замість навчання присилала учням секс-фото

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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У Росії вчителька географії замість навчання присилала учням секс-фото

У РФ вчителька присилала учням секс-фото / Фото: Pexels

Педагогиня уже мала судимість через збочення щодо дітей.

У місті Чита, Росія, вчителька географії замість навчальних матеріалів присилала учням інтимні фото. 

Про це пишуть російські пропагандисти. 

Інцидент стався в одній із шкіл міста Чита. Відомо, що 43-річна вчителька в забороненій в Україні соціальній мережі створила чат, який назвала "Юні травокури". Туди вона додала своїх двох учнів, проте замість навчальних матеріалів педагогиня показувала дітям секс-фото. 

Вчителька з Росії / © із соцмереж
Вчителька з Росії / Фото: із соцмереж

Відомо, що на вчительку заявила директорка закладу. Педагогиня уже раніше мала судимість через злочин проти статевої недоторканості неповнолітніх, проте і далі працювала у школі. 

Вчительці загрожує до 15 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Москві 4 мігрантів пограбували квартиру та зґвалтували там двох жінок.

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Дата публікації
Перегляди
1752
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