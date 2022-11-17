Батько хлопця заявив, що купив сину цей одяг ще до початку війни.

У місті Костомукша, що в Росії, вчителька наказала школяру повернутись спиною до дошки, бо в нього на одязі був прапор США. Педагогиня заявила, що не може проводити уроку через "ворожі" символи.

Про це пише російський телеграм-канал Baza.

Школяр прийшов до ліцею у червоній кофті, на якій був прапор США. На це вчителька біології влаштувала істерику та змусила дитину весь урок сидіти спиною до дошки. Педагогиня заявила, що не може проводити урок через "ворожі" символи.

Батько хлопця заявив, що одяг сину купили ще до початку повномасштабної війни Росії проти України, коли у країні-терористці прапор США не був ворожим.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого напала на Україну. Окупанти планували захопити всю територію нашої держави та встановити у Києві маріонетковий режим. За даними ГУР МО Кирила Буданова, фейковим "президентом" України повинен був стати державний зрадник Янукович.

Від початку повномасштабної війни на російському телебаченні влаштовують антиукраїнські та антизахідні істерики. Пропагандисти придумують фейки про "біологічну зброю", "бойових комарів" та іншу дурню, щоб виправдати агресію. Це активно підтримує диктатор Путін, заявляючи, що РФ протистоятиме цінностям цивілізованого світу.

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