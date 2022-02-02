У Росії велетенська брила льоду з даху ледь не убила перехожу: відео

У Росії велетенська брила льоду з даху ледь не убила перехожу: відео

Це вже третій такий випадок в одному місті за декілька днів.

У російському місті Саратові брила снігу та льоду із даху багатоповерхівки звалилася на голову місцевої мешканки, яка ішла вулицею. Жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Відео з камер спостереження, які зафіксували цей нещасний випадок, у середу, 2 лютого, опублікували російські ЗМІ в своїх Telegram-каналах.

У повідомленні уточнили, що снігова “лавина” накрила 58-річну росіянку на вулиці Провіантській. Раніше, упродовж кількох останніх днів, такі ж нещасні випадки траплялися на вулицях Шовковична та Мічуріна. Там також травми отримували жінки.

Місцеве управління Слідчого комітету РФ розпочало перевірку цих інцидентів

Нагадаємо, раніше У Росії, неподалік Санкт-Петербурга, жінка потонула в ополонці під час хрещенських купань просто на очах у власних дітей та чоловіка.

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