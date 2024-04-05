У Росії великий потоп через прорив дамби: тисячі людей евакуюють (відео)

Рятувальники МНС намагалися укріпити дамбу, але не допустити її прориву не змогли.

У п'ятницю, 5 квітня, в місті Орську Оренбурзької області Росії прорвало дамбу, мешканців міста евакуюють з будинків, що розташовані в зоні затоплення.

Відео з місця техногенної катастрофи публікують місцеві пабліки.

В оперативних екстрених службах російського регіону повідомили, що затоплення загрожує близько 4 тисячам приватних будинків, де мешкають до 10 тисяч осіб.

Рятувальники МНС намагалися укріпити дамбу, але не допустити її прориву не змогли.

Місцева влада закликає до термінової евакуації. Зокрема, з таким закликом до мешканців приміських сіл звернувся мер Оренбурга.

“Ситуація критична. Лише за добу рівень води в Уралі збільшився на 91 сантиметр і зараз становить 778 сантиметрів. Це вже вище за несприятливе значення, і вода продовжує прибувати”, - цитують його місцеві інформаційні канали.

Ситуацію пояснюють різким таненням снігу, що призвело до підвищенням рівня води в річці Урал та Іриклінському водосховищі, яке змушене скидати майже 2,5 тисячі кубометрів води на секунду.

У Росії великий потоп через прорив дамби: тисячі людей евакуюють

Нагадаємо, цього ж дня в російському місті Хабаровську запроваджено режим надзвичайної ситуації після того, як місцевий житель випадково виявив, що в одному з промислових районів міста різко підскочив рівень радіації.

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