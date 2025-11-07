ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
1 хв

У Росії вертоліт з робітниками військового заводу упав на будинок, є жертви (відео)

Загалом на борту перебувало 7 людей. Трьох поранених госпіталізовано у тяжкому стані.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Російський вертоліт Ка-226

Російський вертоліт Ка-226 / © Вертольоти Росії

Четверо людей загинуло внаслідок падіння вертольота Ка-226 в російській республіці Дагестан.

Про це повідомляють російські інформаційні агентства з посиланням на місцеві оперативно-рятувальні служби.

Загалом на борту перебувало 7 людей. Трьох поранених госпіталізовано у тяжкому стані.

«Один із трьох постраждалих перебуває у вкрай тяжкому стані. Ще двох госпіталізують до опікового центру республіканкою клінічної лікарні», — повідомили в російському МНС.

Під час падіння гелікоптер зруйнував приватний будинок в районі селища Ачі-Су. Усередині будівлі нікого не було, розповіли в оперативних службах регіону.

На місці падіння виникла пожежа на площі 80 квадратних метрів, яку гасять пожежники.

Очевидці стверджують, що повітряне судно спалахнуло ще під час польоту, а екіпаж намагався посадити його на пляжі.

Пасажирів вертольота, що розбився в Дагестані, спершу називали туристами. Згодом з’ясувалося, що вертоліт перевозив співробітників Кизлярського електромеханічного заводу, які летіли до міста Ізербаш.

Підприємство випускає широкий спектр продукції військового й подвійного призначення. Головним чином цей завод відомий виробництвом обладнання для авіації, зокрема пристроїв для транспортування й скидання боєприпасів.

Нагадаємо, раніше у жовтні у Липецькій області Росії розбився винищувач Міг-31. Екіпаж катапультувався.

Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie