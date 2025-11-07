У Росії вертоліт з робітниками військового заводу упав на будинок, є жертви (відео)

Російський вертоліт Ка-226 / © Вертольоти Росії

Четверо людей загинуло внаслідок падіння вертольота Ка-226 в російській республіці Дагестан.

Про це повідомляють російські інформаційні агентства з посиланням на місцеві оперативно-рятувальні служби.

Загалом на борту перебувало 7 людей. Трьох поранених госпіталізовано у тяжкому стані.

«Один із трьох постраждалих перебуває у вкрай тяжкому стані. Ще двох госпіталізують до опікового центру республіканкою клінічної лікарні», — повідомили в російському МНС.

Під час падіння гелікоптер зруйнував приватний будинок в районі селища Ачі-Су. Усередині будівлі нікого не було, розповіли в оперативних службах регіону.

На місці падіння виникла пожежа на площі 80 квадратних метрів, яку гасять пожежники.

Очевидці стверджують, що повітряне судно спалахнуло ще під час польоту, а екіпаж намагався посадити його на пляжі.

Пасажирів вертольота, що розбився в Дагестані, спершу називали туристами. Згодом з’ясувалося, що вертоліт перевозив співробітників Кизлярського електромеханічного заводу, які летіли до міста Ізербаш.

Підприємство випускає широкий спектр продукції військового й подвійного призначення. Головним чином цей завод відомий виробництвом обладнання для авіації, зокрема пристроїв для транспортування й скидання боєприпасів.

Нагадаємо, раніше у жовтні у Липецькій області Росії розбився винищувач Міг-31. Екіпаж катапультувався.