У Росії вибух газу зруйнував багатоповерхівку: є загиблі та поранені

У місті Нижній Тагіл у Свердловській області РФ у четвер, 1 серпня, вибухнув побутовий газ у п'ятиповерховому житловому будинку. На момент публікації відомо про трьох загиблих і 12 постраждалих, серед яких 6 дітей.

Про це повідомив Telegram-канал Shot.

Пошуково-рятувальна операція на місці вибуху триває. За даними влади, під завалами можуть перебувати ще п'ятеро людей.

Повідомляється, що вибух у п'ятиповерхівці на вулиці Сибірській стався близько 12:30 за місцевим часом. Внаслідок вибуху один із під'їздів обвалився, а в сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило шибки.

За словами очевидців, двох невідомих у формі газової служби вигнали з сусіднього будинку за 15 хвилин до вибуху. Ці люди ходили по квартирах та нібито перевіряли газове обладнання. Водночас у місцевій газовій службі стверджують, що не відправляли своїх співробітників до цього району.

З квартир, що вціліли після вибуху, і сусідніх будинків евакуйовано 70 мешканців.

Слідчі органи порушили кримінальну справу за статтею "виконання робіт або надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки життя та здоров'я споживачів".

Нагадаємо, після вибуху газу в київській багатоповерхівці мешканці понад рік чекають на ремонт. Тоді потужний вибух зруйнував два поверхи в бічній частині будинку, загинуло троє мешканців.

Читайте також: