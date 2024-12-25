У Росії вибух і пожежа в ТЦ: місцеві кажуть про атаку дронів

У торговому центрі “Аланія Молл” у Владикавказі на півдні Росії стався потужний вибух, що призвів до масштабної пожежі.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Деталі інциденту:

• Вибух стався о 8:30 ранку, коли ТЦ був зачинений для відвідувачів (відкриття о 10:00).

• Загинула 57-річна жінка, ще дев’ять осіб отримали поранення.

• Вогонь охопив третій поверх і дах будівлі, загальна площа пожежі склала 800 квадратних метрів.

• Уламки пошкодили два автомобілі на парковці.

Ймовірна причина вибуху:

Попередньою причиною трагедії називають витік газу в ресторані “Небо”, розташованому на третьому поверсі. За словами місцевих мешканців, перед вибухом у повітрі відчувався запах газу.

Водночас Батраз Кодзаєв, головний інженер місцевої газової служби, заявив, що будівля ТЦ не була газифікована. Він припустив, що причиною міг стати вибух газового балона.

Місцеві пабліки повідомляли про нібито атаку безпілотника на телевежу у Владикавказі, але ця інформація була офіційно спростована.

Нагадаємо, днями в Ростовській області РФ було зафіксовано масовану атаку дронів. Вибухи пролунали в місті Міллерово, де розташований стратегічний військовий аеродром окупантів.